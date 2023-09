Stand: 05.09.2023 06:37 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Uetze

Bei einem Unfall in Uetze in der Region Hannover ist am frühen Montagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei kam der 38-Jährige auf der Kreisstraße zwischen dem Uetzer Ortsteil Schwüblingsen und Lehrte-Sievershausen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Schutzplanke und stürzte. Dabei habe er sich schwerste Verletzungen zugezogen, sagte ein Polizeisprecher. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe sofort die Einsatzkräfte gerufen. Neben zahlreichen Rettungskräften war auch ein Hubschrauber vor Ort. Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsversuche sei der Mann noch am Unfallort verstorben, so die Polizei. Sie sucht Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.09.2023 | 08:03 Uhr