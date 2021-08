Motorradfahrer protestieren gegen Lärmschutz-Pläne Stand: 01.08.2021 17:21 Uhr In mehreren Städten haben Motorradfahrer am Wochenende protestiert. In Hannover kamen laut Polizei etwa 850 Biker zusammen, in Oldenburg rund 125.

Der Protest richtete sich gegen Fahrverbote, Straßensperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Hintergrund ist, dass neue Gesetze die Menschen besser vor Lärm schützen sollen. Der Bundesrat setzt sich unter anderem dafür ein, dass die Lärmpegel aller neuen Motorräder auf 80 Dezibel begrenzt werden. Außerdem sollen Strafen für technische Manipulationen erhöht und Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen leichter ermöglicht werden.

Gedenken und Spenden für Hochwasser-Opfer

Bei den Demonstrationen war neben dem Protest auch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Thema. Die Teilnehmenden legten eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer ein. Zudem wollen sie den Betroffenen mit einer Spendenaktion helfen. Das gesammelte Geld gehe vollständig in die Flutgebiete, sagte Mitorganisatorin Manuela Meyer.

