Mordfall aus Hannover bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" Stand: 03.11.2023 11:02 Uhr Martin Otto Helberg wurde 1986 vor seinem Wohnhaus in Hannover erstochen. Bis heute ist der Mordfall unaufgeklärt. Am Mittwoch wird er in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" aufgegriffen.

Die Ermittler hoffen durch die Ausstrahlung nach rund 37 Jahren auf neue Hinweise. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Messerattacke am 5. Oktober 1986. Der 30-jährige Künstler war den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Vorabend seines Todes auf einer Party seines ehemaligen Professors der Fachhochschule Hannover. Am frühen Morgen verließ er die Feier und machte sich auf den Heimweg.

Helberg traf offenbar zufällig auf Täter

Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass der angetrunkene Mann zunächst die Stadtbahn nahm und dann zu Fuß zu seiner Wohnung im Stadtteil Linden ging. In der Nähe des Mehrfamilienhauses oder auf dem Innenhof traf Helberg dann wohl zufällig auf den Täter, wie die Ermittler vermuten. Dort soll es dann aus unbekannten Gründen zu einem Streit gekommen sein.

Mehrere tödliche Stichverletzungen: Nachbar findet Helberg

Der unbekannte Täter griff den Künstler mit einem Messer an. Infolge mehrerer tödlicher Stichverletzungen brach der 30-Jährige im Treppenhaus zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dort fand ihn ein Nachbar. Trotz intensiver Ermittlungen in den Jahren 1986 und 1987 habe sich kein dringender Tatverdacht ergeben, so die Polizei. Zunächst wurden die Ermittlungen eingestellt, bis sie im August 2017 wieder aufgenommen wurden.

Der Mordfall Helberg wird am Mittwoch, 8. November, um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" ausgestrahlt.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min