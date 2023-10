Angriff auf 13-Jährigen: Erste Hinweise nach "Aktenzeichen XY" Stand: 12.10.2023 21:57 Uhr Ein Angriff auf einen damals 13-Jährigen in Braunschweig ist Thema in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gewesen. Nach der Ausstrahlung am Mittwoch gingen erste Hinweise auf den Täter ein.

Mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer hätten sich gemeldet und gemeint, den Gesuchten erkannt zu haben, teilte das ZDF am Donnerstag mit. Auch die Polizei in Braunschweig verzeichnete eigenen Angaben zufolge einige Anrufe. Allen Hinweisen werde nachgegangen, so ein Polizeisprecher. Ob sie helfen, den Täter zu fassen, sei noch unklar. Die Polizei sucht seit mehr als einem Jahr nach dem Angreifer.

Angreifer soll 13-Jährigen auch rassistisch beleidigt haben

Wie die Polizei am 8. Juli 2022 mitgeteilt hatte, war der 13-Jährige einen Tag zuvor auf dem Weg nach Hause aus einer Straßenbahn gestiegen und wurde von einem bislang unbekannten Mann rassistisch beleidigt. Anschließend soll er den Jugendlichen verfolgt haben. Beim Versuch zu fliehen, sei der 13-Jährige gestürzt und der Angreifer habe ihm gegen den Kopf getreten, hieß es. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

Polizei sucht mit "Aktenzeichen XY" bundesweit nach Täter

Die Polizei hatte eigenen Angaben zufolge unmittelbar nach dem Angriff nach dem Täter gefahndet. Rund einen Monat später veröffentlichten die Ermittlerinnen und Ermittler ein Bild des mutmaßlichen Angreifers aus der Straßenbahn und fahndeten öffentlich nach ihm. Jetzt wird "in Zusammenarbeit mit der Sendung Aktenzeichen XY bundesweit nach Hinweisen gesucht", so die Polizei.