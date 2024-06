Stand: 21.06.2024 10:27 Uhr Mit gestohlenen Bankkarten Geld abgehoben: Polizei sucht Betrüger

Ein unbekannter Mann hat in Hannover mit gestohlenen Bankkarten Bargeld ergaunert. Nach Polizeiangaben soll er am 20. März und am 21. März an zwei Geldautomaten insgesamt einen fünfstelligen Bargeldbetrag abgehoben haben. Konkret geht es um Geldautomaten in der Badenstedter Straße und in der Robert-Enke-Straße. Die Polizei sucht nun mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt ist und kurze dunkle Haare sowie einen Oberlippenbart trägt. Die Polizei ermittelt wegen Computerbetrugs und bittet Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 27 17 zu melden.

