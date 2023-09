Stand: 25.09.2023 17:25 Uhr Mit drei Promille: Radfahrer fährt gegen Laterne und stürzt

In Hameln ist am Sonntagabend ein betrunkener Radfahrer gegen eine Straßenlaterne gefahren und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 32-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Ostertorwall aus Richtung Deisterallee unterwegs. Den Angaben zufolge fuhr er jedoch so unsicher, sodass er schließlich mit dem Rad gegen eine Straßenlaterne auf dem Gehweg prallte und stürzte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über drei Promille. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wegen seines hohen Promillewertes nahm dort ein Arzt eine Blutprobe. Der 32-Jährige aus Hameln muss sich laut Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

