Missbrauch in Lügde: Bartels sieht Fehler beim Jugendamt Stand: 05.10.2021 09:10 Uhr Der frühere Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels, hat sich im Missbrauchsfall Lügde erstmals persönlich vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss geäußert.

Im nordrhein-westfälischen Landtag sagte Bartels am Montag, dass das Jugendamt im Landkreis Hameln-Pyrmont schwere Fehler gemacht habe. Das Grundproblem sei ein Tunnelblick der Sachbearbeiterin und fehlende Kenntnisse über sexuelle Gewalt an Kindern gewesen, so Bartels. Hintergrund: Das Jugendamt hatte dem Lügder Haupttäter trotz zahlreicher Missbrauchs-Hinweise ein Kind zur Pflege überlassen. Er wurde zu mehr als 13 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Erneute Einladung nach TV-Auftritt

Der an einem Burn-out leidende Bartels hatte wegen seiner Erkrankung zunächst abgelehnt, persönlich vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen. Im Mai übermittelte er seine Aussage schriftlich. Weil Bartels später in einer Fernsehshow des SWR als Gast auftrat, luden ihn die Abgeordneten des NRW-Landtags erneut ein. Bartels folgte daraufhin der Bitte.

