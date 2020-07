Stand: 29.07.2020 16:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Millionenbetrug? Durchsuchungen in Hameln

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen ein Familienunternehmen aus der IT- und Gesundheitsbranche in Hameln wegen mutmaßlichen Betrugs und gefälschter Urkunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Vermögenswerte in Höhe von 24 Millionen Euro unrechtmäßig erlangt wurden. Am Mittwoch wurden in diesem Zusammenhang neun Gebäude durchsucht. Ob die Ermittler fündig wurden, ist nicht bekannt. Festnahmen gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover nicht.

Banken in mindestens zehn Fällen getäuscht

Nach Angaben der Ermittler sollen Banken in mindestens zehn Fällen durch gefälschte Verträge getäuscht worden sein. Dabei gehe es um sogenannte Sale and Lease back-Verfahren. Dabei wird Eigentum verkauft, um es anschließend zurück zu leasen. Weitere Angaben machten die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.07.2020 | 17:00 Uhr