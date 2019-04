Stand: 04.04.2019 14:28 Uhr

Milliarden-Verluste: Nord/LB streicht 2.250 Jobs

Mit einem Verlust von 2,3 Milliarden Euro hat die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) das Geschäftsjahr 2018 abgeschlossen. 2.250 Stellen sollen wegfallen. Nord/LB-Vorstandschef Thomas Bürkle legte die Bilanz am Donnerstag in Hannover vor und bezeichnete den Verlust als "schmerzhaft". "Aber die Befreiung von Altlasten aus der Schiffsfinanzierung ermöglicht uns einen Neustart", so Bürkle. Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Nord/LB mit einem Verlust wegen der hohen Kosten für den anstehenden Umbau und die Verkleinerung der Bank. Spätestens 2020 wolle man aber wieder Gewinne erwirtschaften, so Bürkle. Zuletzt hatte die Landesbank 2017 schwarze Zahlen geschrieben - und 135 Millionen Euro Gewinn erzielt. 2.250 Arbeitsplätze werden abgebaut

Videos 01:30 Niedersachsen 18.00 Nord/LB setzt auf neues Geschäftsmodell Niedersachsen 18.00 Deutlich weniger Personal, weniger Geschäftsfelder und keine Schiffskredite mehr: Die Norddeutsche Landesbank will sich in den kommenden Monaten neu aufstellen. Video (01:30 min)

Neben dem Abstoßen der faulen Schiffskredite stehen weitere Veränderungen für die Bank an: Unter anderem wird es einen massiven Stellenabbau geben. Laut Hilbers sollen 2.250 Arbeitsplätze gestrichen werden: Statt der bisher 5.500 sollen dann nur noch 3.250 Mitarbeiter für das Geldinstitut arbeiten. Bis wann und an welchen Standorten die Arbeitsplätze abgebaut werden, wollte Nord/LB-Chef Thomas Bürkle noch nicht sagen. Als neuen Kern des Geschäftsmodells sieht die Bank das Firmen- und Privatkundengeschäft sowie die Immobilienfinanzierung und das Agrarbanking. Die Immobilientochter Deutsche Hypo soll Teil der Bank bleiben.

Finanzspritze von 3,63 Milliarden Euro nötig

Auslöser für die finanzielle Schieflage der Nord/LB sind faule Schiffskredite, von denen sich die Bank nach Angaben von Niedersachsens Finanzminister und Nord/LB-Aufsichtsratschefs Reinhold Hilbers (CDU) in den kommenden zwei bis drei Jahren trennen will. Wegen der schwierigen Schiffsfinanzierung benötigt die Bank eine Finanzspritze von 3,63 Milliarden Euro. Davon tragen jeweils 1,7 Milliarden Euro die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt als Haupteigner der Bank. Weitere 1,1 Milliarden Euro bringt die Sparkassengruppe als Großaktionär auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.04.2019 | 12:00 Uhr