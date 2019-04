Stand: 01.04.2019 16:14 Uhr

Milliarden-Projekt: MHH wird neu gebaut

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) wird neu gebaut - und zwar am Stadtfelddamm. Das hat das Land Niedersachsen am Montag bekannt gegeben. Auf der rund 16 Hektar großen Fläche sollen die zentralen Gebäude des neuen MHH-Standorts liegen. Nachdem ein Gutachten die Sanierung der Klinik als zu kostspielig eingestuft hatte, ging es zuletzt um die Entscheidung, ob ein Neubau hinter dem MHH-Komplex oder an der anderen Seite - an der Karl-Wiechert-Allee - entstehen soll. Gutachter untersuchten die Vor- und Nachteile beider Varianten. Die ausschlaggebenden Kriterien für den Stadtfelddamm waren nach Angaben des Landes eine deutlich kürzere Bauzeit und geringere Kosten. Außerdem werde der laufende Betrieb während der Bauarbeiten nicht gestört, wodurch Nachteile für Patienten, Beschäftigte, Studierende und Besucher während der Bauphase minimiert würden, so das Land.

Rund eine Milliarde Euro für erste Bauetappe

Auf dem Gelände am Stadtfelddamm kann laut Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) sowohl in baulicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein "optimales Krankenhaus geplant und errichtet werden". Der Präsident der MHH, Michael P. Manns, sieht in dem Neubau die Chance, "baulich, aber auch inhaltlich eine der modernsten Universitätskliniken Europas zu entwickeln". Die MHH kalkuliert für die erste Bauetappe Kosten von rund einer Milliarde Euro. Das Land hat dafür ein Sondervermögen eingerichtet. Der Neubau solle nun "zügig angegangen werden", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Geplant ist, die Gebäude abschnittsweise zu errichten. Die ersten Bereiche sollen 2025 fertig sein.

BUND kritisiert Standort Stadtfelddamm

Bereits im Vorfeld hatte es Kritik an einem Neubau am Stadtfelddamm gegeben. Bei dem Gelände, das an den Stadtwald Eilenriede angrenzt, handele es sich um einen Rückzugsraum für Wildtiere, teilte die Naturschutzorganisation BUND Anfang des Jahres mit. Derzeit wird die Fläche als Kleingartenkolonie genutzt.

