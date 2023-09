Messerattacke in Hannover: Zwei Verdächtige festgenommen Stand: 06.09.2023 18:59 Uhr Zwei Männer sollen in Hannover-Stöcken einen Mann niedergestochen haben. Die beiden Verdächtigen wurden in Mainz gefasst und sitzen in Untersuchungshaft.

Den mutmaßlichen Tätern im Alter von 68 und 27 Jahren wird vorgeworfen, einen 27-Jährigen in der Ithstraße mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Angegriffene konnte sich den Angaben zufolge losreißen und fliehen. Die beiden Verdächtigen sollen daraufhin mit einem Auto geflüchtet sein. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper.

Details zur Tat sind unklar

Die Polizei ermittelt gegen die Verdächtigen wegen versuchten Totschlags. Zum Tatmotiv und weiteren Details liegen der Polizei laut Staatsanwaltschaft Hannover bisher keine Erkenntnisse vor. Die Motive sind den Angaben zufolge weiterhin Teil der Ermittlungen.

