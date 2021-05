Stand: 17.05.2021 10:27 Uhr Messerattacke auf 17-Jährige: Polizei wertet Hinweise aus

Nach einer Messerattacke auf eine 17-Jährige in Hannover wertet die Polizei erste Zeugen-Hinweise aus. Außerdem prüfen die Beamten, ob die Täterinnen bei dem Angriff gefilmt wurden. Drei Mädchen sollen an Himmelfahrt auf die 17-Jährige eingeschlagen haben, als diese an der Stadtbahn-Haltestelle "Kröpcke" wartete. Dann raubten sie die Handtasche und flüchteten. Gemeinsam mit einer Gleichaltrigen verfolgte das Opfer das Trio und konnte es in einer Tiefgarage stellen. Als die 17-Jährige die Handtasche zurückforderte, wurde sie mit einem Messer schwer verletzt.

