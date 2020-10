Messe-Chef: "Wir bieten auf der infa absolute Sicherheit" Stand: 11.10.2020 16:53 Uhr In rund einer Woche, am 17. Oktober, soll auf dem hannoverschen Messegelände die Verbrauchermesse infa starten.

von Jörg Ihßen

Es ziehen dunkle Wolken über das größte Messegelände Deutschlands. Vor dessen Ausstellungshallen tut sich noch nicht viel. Die sonst üblichen Werbefahnen flattern noch nicht im Wind, vor den Messehallen stehen nur vereinzelt Fahrzeuge von Messebauern. In der Chefetage der Deutschen Messe AG im 17.Stock des Verwaltungshochhauses herrscht eine Woche vor der Erlebnismesse infa Anspannung. "Es ist enorm wichtig, dass wir durch eine Messe, die stattfindet, Vertrauen aufbauen können", sagt Messevorstand Jochen Köckler. Organisiert wird die infa von der Messetochter Fachausstellung Heckmann.

500 Aussteller wollen kommen

Steigende Infektionszahlen und eine größer werdende Anzahl erklärter Risikogebiete in Deutschland können die Hoffnung auf die erste Besuchermesse seit dem Frühjahr nicht trüben. 500 Aussteller haben sich angemeldet. Zu den erhofften Besucherzahlen möchte Köckler keine Angaben machen. Eine Absage vom zuständigen Gesundheitsamt erwartet er nicht: "Wenn die Messe verboten werden würde, müssten auch alle Möbelhäuser und alle Baumärkte geschlossen werden, weil im Grunde das gleiche stattfindet." Der Vorteil der infa, auf den die Messe AG setzt: die meisten Besucher kommen ihren Angaben nach aus der Region. Die üblichen Hygieneregeln mit Abstandsregeln, Händewaschen und Mundschutz seien den meisten Besuchern hinlänglich vertraut, so die Messe.

"Menschen wollen wieder hautnah erleben"

Dass genau das aber auch von einem Messebesuch eher abhalten könnte, bei dem es ums Shoppen, Essen und Trinken gehe, glaubt Köckler nicht. Das Bedürfnis, endlich wieder etwas hautnah erleben zu können, sei aus seiner Sicht ein viel größerer Impuls, so der Messechef. Außerdem: Wie gut Hygienekonzepte inzwischen seien, hätten die Caravan-Messe in Düsseldorf und Fanbesuche in Fußballstadien bewiesen.

180.000 Besucher im Jahr 2019

Für die Messe AG geht es um viel. Würde bei der infa, die 2019 noch 180.000 Besucher zählte, etwas schiefgehen, könnte das nicht nur die im Dezember geplante Messe Pferd & Jagd in Frage stellen, sondern auch die Industriemesse im April 2021. Da seit März keine Messen mehr stattgefunden haben, rechnet die Messe nach eigenen Angaben für dieses Jahr mit einem Verlust von rund 85 Millionen Euro.

