"Mensen" wird teurer: Studierendenwerke erhöhen die Preise Stand: 12.07.2024 10:32 Uhr Mehrere Studierendenwerke in Niedersachsen haben höhere Preise angekündigt. Als Grund nennen sie gestiegene Kosten. Sowohl das Mensa-Essen als auch die Mieten in Wohnheimen werden teurer.

Fünf Studierendenwerke sind für die Versorgung der Studierenden an Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen zuständig: das Studierendenwerk Göttingen, das Studierendenwerk Ostniedersachsen, zu dem unter anderem die Städte Braunschweig, Hildesheim und Lüneburg gehören, sowie die Studentenwerke Hannover, Oldenburg und Osnabrück. Einige von ihnen schlagen nun Alarm: Obwohl das Land mehr Geld beisteuere, könnten bisherige Preise nicht beibehalten werden, teilte etwa das Studierendenwerk Göttingen mit.

Essen 30 Cent teurer, Niedersachsen-Menü fällt weg

In Göttingen sollen daher den Angaben zufolge die Preise für Mensagerichte zum 1. Oktober um 30 Cent pro Mahlzeit angehoben werden. Gleichzeitig werden die Mieten in Wohnheimen um 16,60 bis 41,70 Euro teurer. Außerdem soll der Semesterbeitrag für das Wintersemester um 20 Euro steigen. Das Studierendenwerk Ostniedersachsen rechnet nach eigenen Angaben damit, dass es künftig kein sogenanntes Niedersachsen-Menü für 2,50 Euro mehr geben wird. Auch der monatliche Betriebskostenzuschuss von 50 Euro könne nicht mehr gezahlt werden. So sieht es auch das Studentenwerk Hannover. Mensa-Essen werde aber auch in Zukunft günstig bleiben, hieß es von der Einrichtung in der Landeshauptstadt.

Land gibt 18 Millionen Euro für Studentenwerke

Die fünf Studentenwerke in Niedersachsen sollen nach einer neuen Vereinbarung mit dem niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur von 2024 bis 2027 insgesamt 2,8 Millionen Euro zusätzlich vom Land bekommen. Das entspricht einer Erhöhung von 700.000 Euro auf jährlich 18 Millionen Euro. Dennoch reiche das Geld bei Weitem nicht, um die gestiegenen Kosten unter anderem für Personal, Energie oder Lebensmittel auszugleichen, teilte das Studierendenwerk Göttingen mit.

Studierendenwerk Ostniedersachsen fordert mehr Geld vom Land

Das Land Niedersachsen trage seit Jahren nur noch weniger als zehn Prozent der Einnahmen, sagte der Geschäftsführer des Studierendenwerks Ostniedersachsen, Sönke Nimz. Um Studierende dauerhaft finanziell zu unterstützen, reiche das nicht: Für günstige Wohnungen und Mensa-Essen sowie psychologische Beratung oder Kinderbetreuung brauche es mehr. "In erster Linie natürlich zum Wohle der Studierenden und im Sinne der Chancengleichheit", so Nimz.

Soforthilfen gehen zur Neige

Ende 2022 und Anfang 2023 haben die niedersächsischen Studierendenwerke 30 Millionen Euro Zuschuss vom Land Niedersachsen erhalten. Rund elf Millionen Euro gingen an das Studierendenwerk Ostniedersachsen. Nach Angaben der Einrichtung reicht die erhaltene Soforthilfe noch bis Ende des Jahres, die finanzielle Lage des Studierendenwerks bleibe angespannt. Sinkende Studierendenzahlen und anstehende Investitionen für Sanierungen würden den Druck auf das Budget erhöhen.

Finanzielle Belastung für Studierende weiter hoch

Die finanzielle Belastung bleibe auch für Studierende hoch. Viele hätten existenzielle Sorgen, teilte das Studentenwerk Hannover mit. Das Problem sei nicht neu, dürfte sich aber verschärft haben, hieß es. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass immer mehr Studierende ihr Studium aufgrund der Inflation abbrechen müssen. Eine Entlastung gibt es künftig im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): Rund 200.000 Studierende in Niedersachsen und Bremen erhalten zum kommenden Wintersemester ein vergünstigtes Deutschlandticket für 24,90 Euro im Monat.

