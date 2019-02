Stand: 18.02.2019 12:36 Uhr

Mehrere Lkw-Unfälle: A2 bis zum Abend gesperrt

Mehrere Unfälle mit Lastwagen sorgen im Großraum Hannover für Verkehrsbehinderungen auf der A2. Die Strecke in Fahrtrichtung Dortmund wurde am Kreuz Hannover-Ost und bei Lehrte gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 18 Uhr andauern, teilte die Polizei mit.

Lkw-Fahrer übersieht Rückstau

Zunächst war am Morgen bei Hannover-Bothfeld ein Lastwagen auf einen Sattelschlepper gefahren. In dem folgenden Rückstau kam es zu drei weiteren Unfällen. Zunächst am Kreuz Hannover-Ost: Dort waren gegen 9.30 Uhr drei Lastwagen und ein Transporter beteiligt. Wegen eines Staus hatte ein Lkw auf dem rechten Fahrstreifen gebremst. Ein nachfolgender Lastwagen erkannte dies zu spät, wich auf die mittlere Spur aus und touchierte einen dritten Lkw, der dann gegen einen Transporter auf der linken Spur gedrückt wurde. Menschen wurden dabei nach ersten Informationen nicht schwer verletzt.

Weitere Sperrung bei Lehrte

Im Rückstau kam es dann zu zwei weiteren Unfällen: Gegen 10.45 Uhr kollidierten zwischen Lehrte-Ost und Lehrte zwei Lkw. Dabei kam es nach Angaben eines Polizeisprechers zu Blechschäden. Wahrscheinlich folgenschwerer ist ein weiterer Unfall, der sich gegen 12 Uhr zwischen Hämelerwald und Lehrte ereignete: Dort ist ein Lastwagen in das Stauende gefahren. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Auch dort wurde die Strecke in Richtung Dortmund gesperrt.

18.02.2019 | 13:30 Uhr