Stand: 28.03.2025 11:53 Uhr Mehr Motorraddiebstähle in Hannover: Polizei warnt Besitzer

Die Polizei warnt vor vermehrten Motorraddiebstählen in Hannover. Seit Ende Februar hätten sich die Vorfälle gehäuft, teilten die Beamten mit. Unter anderem wurden Motorräder in den Staddteilen Döhren und List gestohlen. Die Diebe würden sich vor allem auf öffentlichen Straßen zu schaffen machen. Aber auch aus Sammelgaragen von Mehrfamilienhäusern würden immer wieder Fahrzeuge gestohlen werden, hieß es. Weil die Täter dafür unter anderem Garagentore aufgehebelt hatten, vermuten die Ermittler, dass sie als Gruppe unterwegs sind. Inzwischen entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Polizei rät Motorradbesitzern, Fahrzeuge in den Wintermonaten regelmäßig zu kontrollieren und sie auch in geschlossenen Tiefgaragen zusätzlich zu sichern. Zudem werden GPS-Tracker am Motorrad empfohlen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover