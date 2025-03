Stand: 10.03.2025 16:34 Uhr Motorrad aus Garage in Wismar gestohlen - Polizei ermittelt

In Wismar haben Unbekannte ein Motorrad aus einer Garage in der Altstadt gestohlen. Laut Polizei passierte der Diebstahl offenbar zwischen dem 15. Januar und Anfang März. Bei dem gestohlenen Motorrad handelt es sich um eine "Harley-Davidson", die zu der Zeit des Diebstahl mit einem HWI-Kennzeichen unterwegs war. Der Besitzer bemerkte den Verlust erst am 6. März und meldete den Vorfall der Polizei. Der Schaden liegt bei rund 16.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrads hat, soll sich bitte bei der Polizei in Wismar oder einer anderen Dienststelle melden.

