Stand: 06.07.2023 10:30 Uhr Grüne Simson wieder da - Polizei fasst Dieb von DDR-Kult-Moped

Der Diebstahl eines zweirädrigen DDR-Klassikers ist aufgeklärt. Die Polizei hat die grüne Simson in der Garage eines 33-Jährigen in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gefunden. Anonyme Hinweise brachten die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Diebes. Der Raub geschah vor drei Wochen in Friedland. Während sich zwei junge Frauen an den Kiesteichen sonnten, wurde das Kult-Moped entwendet. Dabei war das Fahrzeug in Sichtweite der beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen mit einem Kettenschloss gesichert. Die Polizei vermutet, dass der Täter die Maschine weggetragen hat, denn beim Starten hätte das Kleinkraftrad Zweitakt-Lärm erzeugt.

