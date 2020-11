Stand: 11.11.2020 08:55 Uhr Maskenpflicht in Hannover nicht eindeutig genug geregelt

Die Region Hannover hat die Maskenpflicht in Einkaufsstraßen nicht genau genug geregelt. Zu dem Schluss kommt das Verwaltungsgericht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es gab zwei Antragstellern recht, die gegen die Corona-Verfügung der Region geklagt hatten. Die verwendeten Begriffe Ladengebiete, Einkaufszentren und Einkaufsstraßen seien zu vage, die Menschen wüssten nicht eindeutig, wo man eine Maske tragen müsse, heißt es in dem Eilbeschluss. Damit sei die Maskenpflicht an diesen Orten jedoch nur für die beiden Antragsteller aufgehoben, nicht insgesamt. Die Region sollte nun nachbessern und rechtssicher formulieren, so eine Gerichtssprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2020 | 08:30 Uhr