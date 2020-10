Stand: 13.10.2020 09:12 Uhr Mann zündet Sonnenschirme vor Gaststätte in Rinteln an

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) sind erneut Sonnenschirme in Brand gesteckt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 48 Jahre alter Mann am Montagabend zwei Schirme vor einer Gaststätte angezündet haben. Er wurde am frühen Morgen im Bereich einer Tankstelle gefasst. Gegen ihn wird nun ermittelt. Bereits eine Woche zuvor war ein Sonnenschirm in Flammen aufgegangen. Ob der Verdächtige mit diesem Brand zu tun hat, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.10.2020 | 08:30 Uhr