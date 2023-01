Mann verursacht Unfall und fährt mit fremdem Auto weg Stand: 26.01.2023 20:40 Uhr Die Polizei Hannover hat gegen einen 47-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem er auf der Autobahn 2 einen Unfall verursacht hatte und anschließend in einem fremden Pkw wegfuhr.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen dem Autobahndreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Langenhagen. Zeugen sagten der Polizei, dass der Mann bereits vorher unvermittelt ausgeschert sei, rechts überholt und andere Fahrzeuge ausgebremst habe. Schließlich soll er einen Unfall verursacht haben, weil er zwischen zwei Lkw durchgefahren sei und dabei beide beschädigt habe.

A2: 47-Jähriger steigt in fremdes Auto und flüchtet

Als die Autos infolge des Staus zum Stehen kamen, soll der Mann auf der Autobahn entlang gegangen sein und versucht haben, in fremde Autos einzusteigen. In einem Fall ist ihm das offenbar gelungen: Die Autobahnpolizei stellte den Mann, als er mit dem Wagen eines anderen Verkehrsteilnehmers die Autobahn verlassen wollte. Der Mann leistete nach Angaben der Polizei Widerstand, als diese ihn vorläufig festnahm.

Polizei leitet mehrere Vermittlungsverfahren ein

Auf der Wache wurde bei dem 47-Jährigen ein Alkohol- und ein Drogentest durchgeführt. Beide schlugen laut Polizei an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Während die Polizei den Fall bearbeitete, meldete sich ein 45-Jähriger auf der Wache und gab an, dass der Mann bereits vor dem Unfall seinen Wagen touchiert habe. Die Polizei hat gegen den 47-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, räuberischen Angriff auf Kraftfahrer, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Am Freitag soll laut Polizei ein Gericht drüber entscheiden, ob der 47-Jährige in Untersuchungshaft kommt.

Weitere Informationen Glatteis in Niedersachsen auch in der Nacht zu Freitag möglich Allein in Osnabrück gab es mittags mindestens 19 Unfälle. Ein Krankenhaus sagte deshalb alle geplanten Operationen ab. (26.01.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.01.2023 | 06:30 Uhr