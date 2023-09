Stand: 28.09.2023 16:25 Uhr Mann soll Ehefrau mit Schere lebensgefährlich verletzt haben

In Nienburg soll ein 75-Jähriger am Mittwochabend versucht haben, seine Ehefrau zu töten. Unter anderem mit einer Schere soll er die 71 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei ermitteln wegen versuchten Totschlags. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 75-Jährigen noch am Tatort fest. Laut Polizei gab es Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung. Der Mann wurde daher in eine Fachklinik eingewiesen. Seine Frau kam ins Krankenhaus.

