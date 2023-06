Stand: 22.06.2023 08:42 Uhr Mann legt sich auf A2 bei Lehrte

Auf der A2 zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald in der Region Hannover hat sich ein Mann auf die Fahrbahn gelegt und damit für einige gefährliche Situationen gesorgt. Er habe nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende gefährdet, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben nach tauchte der 27-Jährige am frühen Mittwochabend plötzlich auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin auf. Er zwang mehrere Fahrerinnen und Fahrer zum Ausweichen und abruptem Bremsen und legte sich dann auf den mittleren Fahrstreifen. Warum, sei noch unklar, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.06.2023 | 08:30 Uhr