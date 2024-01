Mann entführt und erpresst? Zwei weitere Verdächtige festgenommen Stand: 16.01.2024 17:17 Uhr Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Hannover und Laatzen (Region Hannover) zwei mutmaßliche Entführer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, einen Mann aus Celle misshandelt und erpresst zu haben.

Polizeikräfte hatten am Morgen vier Objekte durchsucht, darunter auch zwei Firmensitze der beiden Männer in Langenhagen. Die beiden Beschuldigten wurden in ihren Wohnungen festgenommen. Zuerst hatte die "Cellesche Zeitung" darüber berichtet. Den 41- und 26-Jährigen wird vorgeworfen, im November 2023 gemeinsam mit zwei weiteren Verdächtigen einen Mann aus Celle auf einen Parkplatz gelockt und ihn dann entführt, misshandelt und erpresst zu haben.

Mann sollte vermeintliche Schulden zahlen

Im Keller eines Einfamilienhauses sollen die Verdächtigen das Opfer mit einem Brandbeschleuniger übergossen und mit dem Tod gedroht haben, wenn es vermeintliche Schulden in Höhe von 400.000 Euro nicht bezahlt. Laut Polizei ging der Mann zum Schein darauf ein und wurde frei gelassen. Laut Staatsanwaltschaft wird den beiden mutmaßlichen Tätern erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Die zwei anderen Verdächtigen im Alter von 35 und 39 Jahren wurden demnach bereits im Dezember 2023 festgenommen und befinden sich in Haft. Auch gegen die jetzt festgenommen Männer wurde ein Haftbefehl erlassen.

