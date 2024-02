Mann bedroht Mitarbeiterin im Rathaus Sehnde mit Messer Stand: 29.02.2024 15:04 Uhr Am Mittwochmittag hat ein Mann eine Mitarbeiterin im Rathaus von Sehnde (Region Hannover) mit einem Messer bedroht und als Geisel genommen. Der 25-Jährige ist kurz darauf von der Polizei festgenommen worden.

Der Mann tauchte nach Angaben der Polizei mit einem Messer vor der Polizeiwache in Sehnde auf. Mehrere Beamte traten vor die Wache, um mit ihm zu sprechen. Daraufhin sei der Mann ins Rathaus gegangen, das in unmittelbarer Nähe zur Polizeistation liegt. Dort bedrohte er eine 57 Jahre alte Mitarbeiterin mit dem Messer und nahm sie kurzzeitig als Geisel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizisten konnten den 25-Jährigen demnach dazu überreden, die Frau gehen zu lassen und das Messer abzulegen. Der Mann wurde schließlich festgenommen.

Fahndung wegen versuchten Mordes in Berlin

Die Ermittler stellten dann fest, dass die Berliner Polizei nach dem Angreifer fahndete. Dort soll er in der Nacht zu Mittwoch einen 42-Jährigen mit Schlägen, Tritten und einem Messer attackiert haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Der Verdächtige hatte sich in einem Video zu der Tat bekannt. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Mann wurde laut Angaben der Polizei am Mittwochabend nach Berlin gebracht.