Stand: 29.02.2024 10:45 Uhr Getötete Frau in Hage: Staatsanwaltschaft sucht wichtigen Zeugen

Nach einem Tötungsdelikt im Januar in Hage (Landkreis Aurich) sucht die Staatsanwaltschaft Aurich nach einem wichtigen Zeugen. Gesucht wird ein Mann, der am 18. Januar in Hage mit einem auffälligen alten Damenrad unterwegs war. Der Sattel des Rads hatte den Angaben zufolge keinen Bezug und die Federn waren deutlich sichtbar. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und mittleren Alters sein. Laut Staatsanwaltschaft trug er einen Parka. Er könnte Zeuge gewesen sein, als am 20. Januar eine 65-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in der Harringastraße getötet wurde. Hinweise auf die Person mit dem Fahrrad nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04941) 606-660 entgegen.

