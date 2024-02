Stand: 28.02.2024 07:42 Uhr Polizei im Landkreis Harburg übt lebensbedrohliche Amoklage

Die Polizei im Landkreis Harburg übt am Mittwoch lebensbedrohliche Einsatzlagen wie Amokläufe oder Anschläge. An dem Testlauf in den Ortschaften Buchholz, Salzhausen und Fleestedt sind nach Angaben eines Sprechers rund 45 Polizeifahrzeuge beteiligt. Zwischen 7 und 15 Uhr werden sie in den Orten präsent sein, sich dabei aber vor allem auf größeren Parkplätzen sammeln. Banner an den Sammelstellen sollen klarstellen, dass hier geübt wird und keine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht. Amokläufe oder Anschlagsszenarien gehören nach Angaben von Polizeioberrat Sebastian Pölking zu den größten polizeilichen Herausforderungen. Nur durch praktische Übungen könne die Polizei überprüfen, wo Konzepte möglicherweise noch angepasst werden müssen.

