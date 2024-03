Stand: 04.03.2024 14:00 Uhr Messer im Hosenbund: Mann im metronom festgenommen

Die Polizei hat im metronom von Uelzen nach Göttingen einen bewaffneten Mann festgenommen, der ein mehr als zwölf Zentimeter langes Messer bei sich trug. Eine aufmerksame Zugbegleiterin bemerkte am Mittwoch das Messer im Hosenbund des Fahrgastes. Sie alarmierte umgehend die Bundespolizei in Göttingen. Die Beamten stellten das Messer sicher. Sie leiteten ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den 51-Jährigen ein. Außerdem stellten sie fest, dass der Mann per Haftbefehl von der Polizei in Hamburg wegen Erschleichens von Leistungen gesucht wurde. Er konnte eine Geldstrafe von 750 Euro aber nicht bezahlen. Deshalb muss er nun für 50 Tage ins Gefängnis, so die Polizei.

