Stand: 12.03.2024 06:43 Uhr MHH: Lungenexperte Tobias Welte gestorben

Der renommierte Lungenforscher Professor Tobias Welte ist tot. Wie die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) berichtet, verstarb Welte am Sonntag unerwartet. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der Wissenschaftler während der Corona-Pandemie bekannt. In dieser Zeit äußerte er sich immer wieder zu aktuellen Geschehnissen. Welte war seit 20 Jahren Professor für Pneumologie und Klinikdirektor an der MHH. Dort hatte er auch studiert. Zwischen März 2020 und Februar 2021 übte Welte auch kommissarisch das Amt des Vizepräsidenten des Krankenhauses aus. Die MHH zeigte sich von dem Tod des 64-Jährigen bestürzt. "Tobias Welte hat als Mensch und Arzt in der MHH allergrößten Respekt genossen", sagte der Präsident des Uniklinikums, Michael Manns. Er hinterlasse eine Lebensleistung, die ihresgleichen suche.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.03.2024 | 06:30 Uhr