MHH: Habeck informiert sich über Impfstoff-Tests

Grünen-Chef Robert Habeck hat am Freitag gemeinsam mit Hannovers Oberbürgermeister Onay die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) besucht. Die Grünen-Politiker haben sich unter anderem über die Suche nach einem Mittel gegen das Coronavirus informieren. Die MHH testet derzeit einen potentiellen Impfstoff des Tübinger Pharmakonzerns Curevac an Menschen. Parteichef Habeck forderte in Hannover eine faire Preisgestaltung und Verteilung möglicher Medikamente. Der Markt dürfe die Verteilung nicht allein regeln, es bedürfe weiterer Kriterien, so Habeck. Außerdem müssten Kliniken in der Corona-Krise eine höhere Pauschale für das Freihalten von Betten für mögliche Corona-Patienten erhalten.

