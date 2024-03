Bundesweiter Ärztestreik: Auch Kliniken in Niedersachsen betroffen Stand: 06.03.2024 16:19 Uhr Der Marburger Bund ruft für Montag bundesweit Ärztinnen und Ärzte in Universitätskliniken zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Niedersachsen sind die Unikliniken in Göttingen (UMG) und Hannover (MHH) betroffen.

Eine gemeinsame Kundgebung ist für Montag um 12 Uhr in Göttingen geplant, heißt es in einer Mitteilung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund Niedersachsen. Aufgrund des bundesweiten Streiks wird es demnach am Montag zu Einschränkungen in den betroffenen Kliniken kommen. Nicht dringliche Operationen könnten somit verschoben werden. Ein Notdienst werde jedoch in allen Kliniken gewährleistet, hieß es. Vor allem in Göttingen werde es nach Angaben der Ärztegewerkschaft am Montag eine größere Warnstreik-Aktion geben.

Videos 1 Min Hannover: 5.000 Mediziner streiken für bessere Bedingungen Der Marburger Bund hatte zum Warnstreik aufgerufen. Die Ärztinnen und Ärzte der Uni-Kliniken wollen unter anderem mehr Geld. (30.01.2024) 1 Min

Hochqualifizierte Ärzte nicht weiter "vergraulen"

Bundesweit hat der Marburger Bund die Ärztinnen und Ärzte an 23 Uni-Kliniken zum Streik aufgerufen. "Unsere Mitglieder in den Unikliniken haben die längsten Wochenarbeitszeiten, den höchsten Anteil an Patienten in der Maximalversorgung und müssen zusätzlich noch Forschung und Lehre gewährleisten", kritisiert Andreas Botzlar, zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes. Sollten die Länder in Sachen Gehalt und Arbeitsbedingungen zu keinen "substanziellen Verbesserungen" bereit sein, würden sie sich, so Botzlar, ins eigene Fleisch schneiden. "Das ganze System der Unikliniken und auch der selbstgewählte Anspruch, Spitzenmedizin zu repräsentieren, steht und fällt schließlich mit hochqualifizierten Ärztinnen und Ärzten, die man für diese Tätigkeit gewinnen muss und nicht länger vergraulen darf", betonte der Vorsitzende.

Vierte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Der Tarifvertrag der Uni-Medizinerinnen und -mediziner gilt für 20.000 Ärztinnen und Ärzte bundesweit. Ihr Tarifpartner ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TDL). Der Ärzteverband hatte zuletzt am 22. und 23. Februar mit der TDL verhandelt - jedoch ohne Ergebnis, hieß es. Die Ärztegewerkschaft fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Außerdem sollen die Regelungen zur Schicht- und Wechselschichtarbeit neu gestaltet werden. "Alle unsere Versuche, eine Einigung zu erzielen, sind an der mangelnden Kompromissfähigkeit der Länder gescheitert", kritisierte Botzlar. "Das nehmen wir nicht länger hin und werden nun den Druck entsprechend erhöhen". An einem Warnstreik am 30. Januar beteiligten sich bereits Tausende Medizinerinnen und Mediziner.