Stand: 10.09.2020 12:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

MHH: Ergebnisse zu Corona-Impfstoff im Oktober?

Anfang Oktober könnten die ersten Ergebnisse eines Tests mit einem Corona-Impfstoff vorliegen, an dem die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) mitarbeitet. Das teilte die Tübinger Firma Curevac mit, die den Impfstoff entwickelt hat. In der ersten Phase wird der Impfstoff zur Zeit an deutschlandweit 200 Probanden getestet - 40 davon werden in Hannover behandelt. Im vierten Quartal 2020 könnte laut Curevac bereits eine breit angelegt zweite Phase mit weltweit bis zu 30.000 Probanden beginnen. Davor soll der Impfstoff noch an älteren Probanden über 60 Jahre getestet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.09.2020 | 13:30 Uhr