MAN: IG Metall startet Aktionstag gegen Jobabbau

In der Region Hannover regt sich an den Standorten des Nutzfahrzeugherstellers MAN Widerstand gegen den geplanten Stellenabbau. Die Gewerkschaft IG Metall erwartet zu einem halbstündigen Protest am Mittag nahezu die gesamte Belegschaft der Konzern-Werkstätten in Langenhagen und Laatzen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Gewerkschaft bezeichnet Firmenpläne als skandalös

IG Metall-Sprecher Thadeus Mainka sprach von einem Skandal, dass MAN in den vergangenen Jahren viel Geld verdient habe, Marktanteile gesteigert - und nun werde Corona als Ausrede genutzt, um massenweise Mitarbeiter zu entlassen. Dabei seien gerade die das Rückgrat für den ökonomischen Erfolg des Unternehmens, und hätten es auch durch die Corona-Krise gebracht. Bei den Mitarbeitern herrsche blanke Existenzangst. Die Eskalationsschraube könne jederzeit nach oben gedreht werden, so der Gewerkschafter. Die Aktion soll ein erstes Signal an die Unternehmensspitze sein, weitere Proteste sind nicht auszuschließen.

Deutschlandweit 11.000 Stellen bei MAN bedroht

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages hatte die IG Metall MAN-Beschäftigten zu Protesten aufgerufen. Durch den angekündigten Stellenabbbau, sind bei MAN deutschlandweit rund 11.000 Arbeitsplätze bedroht.

