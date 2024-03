Stand: 19.03.2024 18:15 Uhr Lutherische Bischofskonferenz warnt vor der AfD

Die Lutherische Bischofskonferenz warnt anlässlich der diesjährigen Wahlen vor der AfD. "Die AfD tritt das christliche Menschenbild mit Füßen", teilte die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) am Dienstag in Hannover mit. Zum Abschluss ihrer Klausurtagung schloss sich die Konferenz damit anderen Religionsgemeinschaften an, die von einer Wahl der AfD abraten. "Es alarmiert uns, dass 75 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes in Deutschland erneut antidemokratische Kräfte an die Macht streben", so die Bischöfe. Wer die AfD wähle, unterstütze eine Partei, die "programmatisch mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen das Gebot der Nächstenliebe verstößt und mit ihren Hetzparolen den Geist der Gemeinschaft vergiftet". Die Bischofskonferenz der VELKD besteht aus den leitenden Geistlichen der sieben lutherischen Landeskirchen; ihr Vorsitzender ist der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Am 9. Juni wird ein neues Europaparlament gewählt. Am 1. September sind Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, am 22. September in Brandenburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel AfD