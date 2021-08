Stand: 27.08.2021 08:42 Uhr Loccum: Tötung von Studentin kommt erneut vor Gericht

Die Tötung einer Studentin im Klosterwald Loccum (Landkreis Nienburg) wird zum dritten Mal verhandelt - diesmal am Landgericht Osnabrück. Angeklagt ist ein 53-Jähriger: Er soll die 23-Jährige vor sechs Jahren als Freigänger aus dem Maßregelvollzug getötet haben. Der Fall war zuvor zweimal vor dem Landgericht Verden verhandelt worden: Erst wurde der Angeklagte wegen Totschlags verurteilt, im zweiten Prozess dann aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger hatten dagegen beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt - mit Erfolg. Der neue Prozess vor dem Landgericht Osnabrück startet am 8. September.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.08.2021 | 07:30 Uhr