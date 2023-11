Stand: 28.11.2023 08:34 Uhr Lkw brennt bei Alfeld - B3 stundenlang gesperrt

Auf der B3 bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist ein Lastwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug fing nach Polizeiangaben zwischen Delligsen und Gerzen Feuer. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt. Die Bundesstraße war während der Lösch- und Bergungsarbeiten bis 4 Uhr voll gesperrt. Durch den Brand wurde der Lkw den Angaben zufolge massiv beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Durch das Feuer und die Löscharbeiten sind umweltschädliche Stoffe in das Erdreich gesickert. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, musste die Straße am Dienstagmorgen erneut einseitig gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.11.2023 | 07:30 Uhr