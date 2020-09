Stand: 02.09.2020 20:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lkw-Unfall auf A2: Rund 130.000 Euro Schaden

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz ist es am Mittwoch wegen Reinigungsarbeiten bis in den Abend zu Behinderungen gekommen. Laut Polizei war am Morgen ein 25-Jähriger mit seinem Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der mit Plastikflaschen beladene Laster fing daraufhin Feuer und brannte aus. Zudem wurden zwei Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und kam leicht verletzt in eine Klinik. "Wie durch ein Wunder" habe er sich durch die zerstörte Windschutzscheibe gerettet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 130.000 Euro.

Lkw brennt auf Autobahn 2 bei Hannover aus 02.09.2020 16:00 Uhr Am Mittwoch ist am Kreuz Hannover-Buchholz auf der A2 ein Lastwagen auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Ein Fahrzeug fing Feuer und brannte aus. Der Fahrer verletzte sich leicht.







