Stand: 08.06.2023 12:19 Uhr Lkw-Fahrer bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen ist ein 65-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der A7 bei Hannover schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Mann mit seinem Lkw in Höhe des Kreuzes Hannover-Ost aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihn fahrenden Sattelschlepper aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sei der 65-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt worden. Er musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die A7 wurde in Richtung Hamburg zeitweise voll gesperrt.

