Linienbus prallt in Celle gegen Auto - fünf Fahrgäste verletzt

Nach einem Auffahrunfall zwischen einem Bus und einem Auto in Celle ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Busfahrer. Der Linienbus war am Sonnabend mit dem Wagen kollidiert, fünf Fahrgäste wurden leicht verletzt. Grund war laut Polizei ein Fahrfehler des Busfahrers: Der 53-Jährige hatte den Angaben zufolge am Nachmittag im Ortsteil Hehlentor ein vor ihm bremsendes Auto zu spät bemerkt. Der Busfahrer und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 14.000 Euro.

