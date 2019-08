Stand: 15.08.2019 15:42 Uhr

Lies fordert nationalen Klimaschutz-Plan

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) fordert eine radikale Kehrtwende in der Klimapolitik. "Wer jetzt noch immer nicht verstanden hat, dass der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität haben muss, der wird die drohenden Folgen hautnah spüren", sagte der Minister am Donnerstag in Hannover. Das Vorgehen des Bundes sei zu kleinteilig. "Deshalb brauchen wir in Deutschland endlich einen nationalen Generalplan zum Klimaschutz." Ein Ausstieg aus der Kohle im Jahr 2038 sei außerdem zu spät: "Unser ehrgeiziges Ziel muss 2030 sein." Damit schließt sich Lies einer Forderung an, die unter anderem die Aktivisten der Schülerbewegung #FridaysForFuture erheben.

Hintergrund #wetterextrem - Der Norden im Klimawandel Die Erde wird immer wärmer. Wetterextreme oder der Anstieg des Meeresspiegels sind die Folgen - und die zeigen sich auch in Norddeutschland. mehr

Komplette Umstellung auf erneuerbare Energien

"Wir befinden uns an einem historischen Punkt in der Geschichte der Menschheit, um den CO2-Gebrauch zu reduzieren", mahnte der Minister. Infolge des Klimawandels drohten "überflutete Deiche, baumlose Gebirgslandschaften und ein Wetter, bei dem sich Stürme, Dürren und Überschwemmungen abwechseln". Bundesenergieminister Peter Altmaier (CDU) bremse die Energiewende aus, so Lies' Vorwurf. Die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien sei jedoch die Voraussetzung für den Abbau des CO2-Ausstoßes.

Videos 08:10 Panorama 3 Dramatische Schäden: Ist der Wald noch zu retten? Panorama 3 Wegen der Borkenkäferplage werden im Harz Tausende Fichten gefällt. Um den Borkenkäferbefall einzudämmen, kommen Gift-Fallen zum Einsatz. Kritiker betonen: Gift gehöre nicht in den Wald. Video (08:10 min)

Wälder und Moore schützen

Lies fordert zudem mehr Geld zum Schutz sowohl von Wäldern als auch von Mooren. In Niedersachsen müssten mehr widerstandsfähige Bäume angepflanzt werden, nicht nur in den Wäldern, sondern auch in den Städten. Das sei wichtig für das Stadtklima und hätte dazu noch einen kühlenden Effekt, sagte Lies. Außerdem plädiert der Umweltminister dafür, mehr Waldfläche naturnah aufwachsen zu lassen. Insgesamt vermisst Lies mach eigenen Angaben ein europäisches Waldkonzept, schließlich mache der Klimawandel nicht vor Landesgrenzen Halt. Auch die Moore in Niedersachsen leiden, weil in den vergangenen Jahren zu wenig Regen gefallen ist. Sie trocknen aus und verschwinden nach und nach.

Dem Klimaschutz größere Bedeutung einräumen

Die notwendigen Gelder für derartige Maßnahmen könnten aus dem weltweiten Klimafonds kommen, so Lies. Wichtiger als das Geld sei aber, dem Klimaschutz eine Priorität einzuräumen - unabhängig von der Kassenlage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.08.2019 | 15:00 Uhr