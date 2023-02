Stand: 13.02.2023 17:54 Uhr "Letzte Generation" blockiert erneut Straße in Hannover

In Hannover haben Klima-Aktivisten am Montag in der Innenstadt eine Kreuzung blockiert. Betroffen war nach Angaben der Polizei der Bereich am Königsworther Platz. Etwa 15 Personen setzten sich gegen 12.15 Uhr auf die Fahrbahn und klebten sich dort fest. Rund um die vielbefahrene Kreuzung kam es für etwa eineinhalb Stunden zu erheblichen Verkehrsproblemen. Bereits in der vergangenen Woche hatten Aktivisten Straßen in Hannover blockiert, um auf den schleppenden Kampf gegen die Erderwärmung aufmerksam zu machen.

VIDEO: Hannover: "Letzte Generation" klebt sich auf Deisterkreisel (07.02.2023) (1 Min)

