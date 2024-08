Stand: 30.08.2024 20:33 Uhr Letzte Bundeswehrsoldaten aus Niger zurückgekehrt

Die Bundeswehr hat ihren Einsatz im westafrikanischen Niger nach acht Jahren beendet. Sie hat ihren Luft-Transport-Stützpunkt in der Hauptstadt Niamey geräumt. Ein Militärflugzeug mit 60 verbliebenen deutschen Soldatinnen und Soldaten ist am Freitagabend auf dem Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) gelandet. In einem zweiten Transportflugzeug wurde Material nach Deutschland gebracht. Der Stützpunkt in Niger diente als logistisches Drehkreuz der Bundeswehr für den UN-Friedens-Einsatz Minusma in Mali. Er war der Ende vergangenen Jahres beendet worden.

Weitere Informationen Fliegerhorst Wunstorf: Die wichtigsten Fragen und Antworten Vom Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover starten bei internationalen Krisen regelmäßig Evakuierungsflüge der Bundeswehr. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.08.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr