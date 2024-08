Stand: 07.08.2024 15:44 Uhr Fliegerhorst Wunstorf: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Bei internationalen Krisen stellt die Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen immer wieder Flugzeuge und Soldaten für mögliche Rückholaktionen bereit. In der Vergangenheit waren Einheiten und Flieger aus Wunstorf mehrmals an internationalen Einsätzen beteiligt. Eine Auswahl der wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Militärflugplatz in der Nähe von Hannover.

