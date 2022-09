Stand: 19.09.2022 19:37 Uhr Lehrte: Stromausfall und Bahn-Probleme nach Blitzeinschlag

Ein Blitzeinschlag hat am Montagnachmittag für Probleme in der Region Hannover gesorgt: In der Innenstadt von Lehrte kam es zu einem Stromausfall, laut Polizei sollen unter anderem mehrere Ampeln betroffen gewesen sein. Auch die Bahn vermeldete Behinderungen: Ein Stellwerk wurde beschädigt, Fernzüge zwischen Wolfsburg beziehungsweise Braunschweig und Hannover mussten daher umgeleitet werden und konnten nicht in Peine halten.

