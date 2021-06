Stand: 25.06.2021 11:05 Uhr Lehrte: Ersthelfer zieht schwer verletzte Frau aus Auto

Am Freitagmorgen ist ein 27 Jahre alter Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 65 in den Gegenverkehr geraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei der 27-Jährige gegen 7.10 Uhr zwischen den Lehrter Ortschaften Ahlten und Ilten in Richtung Sehnde (Region Hannover) unterwegs gewesen. Sein Fahrzeug stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, der sich überschlug. Die 21 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei meldete. Laut Feuerwehr sei unter den Ersthelfern ein Notarzt gewesen, der die Frau aus ihrem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreite und mit der Erstversorgung loslegte. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Rettungskräfte waren mit den Ortsfeuerwehren Ilten und Höver, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und dem Rettungshubschrauber Christoph 4 vor Ort. Die B65 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro und sucht Zeugen.

