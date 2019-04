Stand: 05.04.2019 14:56 Uhr

Lehrermangel: Tonne schreibt 1.900 Stellen aus

An Niedersachsens Schulen herrscht Lehrermangel - kein neues Phänomen. Auch nach den nächsten Sommerferien fallen, Stand jetzt, viele Unterrichtsstunden aus. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat nun gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) seine Pläne für den Kampf gegen den Stundenausfall im neuen Schuljahr erklärt. Demnach will das Land 1.900 neue Stellen ausschreiben, um bestehende Lücken zu füllen.

Tonnes Problem: Trotz Einstellungen bleiben Jobs unbesetzt

Der aktuelle Vorstoß ist nicht der erste. Vergangenen August waren 2.000 Schuljobs ausgeschrieben, im Februar waren es 1.250. Tonnes größtes Problem in der Lehrerfrage: eine nicht ausreichende Anzahl an Bewerbern. "Unser Ziel ist nicht nur ein Maximum an Stellen auszuschreiben, sondern vor allem auch zu besetzen", sagte Tonne der NOZ. Das gelang in der Vergangenheit nur bedingt. Beispiel Winterhalbjahr 2019: Von 1.250 geplanten Jobs wurden 1.108 besetzt. Weil rund 700 Lehrer in den Ruhestand gingen, wurden lediglich etwa 400 Stellen zusätzlich geschaffen. Bei rund 90 Einstellungen handelte es sich zudem um Quereinsteiger.

1.900 neue Lehrerstellen: So werden sie aufgeteilt

650 Grund-, Haupt- und Realschulen

500 Oberschulen

400 Gesamtschulen

180 Gymnasien

170 Förderschulen

Eine Frage des Geldes

Das Problem liegt offenbar in der Attraktivität des Berufs. "Da haben wir mehrere Bälle in der Luft, es geht um schrittweise Verbesserungen bei Bezahlung, Arbeitszeit und Entlastungen", sagte der SPD-Politiker. Zudem starte das Land eine Imagekampagne, "um auf die Vorzüge des Lehramts in Niedersachsen aufmerksam zu machen und für den Einstieg in den Lehramtsberuf in Niedersachsen zu werben". Eine bessere Bezahlung zum Berufsstart käme vor allem Lehrern an Grund-, Haupt- und Realschulen zugute. Eine Landtagspetition mit mehr als 31.000 Unterstützern fordert vom Land eine Mindestvergütung mit dem Besoldungsniveau A13.

