Stand: 22.12.2014 19:10 Uhr Leck in Rohrleitung im AKW Grohnde entdeckt

Eine Nachricht, die besorgniserregend klingt: Bei Wartungsarbeiten ist am Atomkraftwerk (AKW) Grohnde bei Hameln ein kleines Leck an einer Rohrleitung entdeckt worden. Alles nicht so schlimm, versichert das niedersächsische Umweltministerium in Hannover. Betreiber E.ON habe die Atomaufsicht informiert. Das Leck sei zunächst abgedichtet worden und werde später für eine Untersuchung entfernt. Laut E.ON habe die sogenannte Kleinstleckage keinen Einfluss auf den sicheren Betrieb der Anlage. "Wir werden das Ereignis gründlich prüfen", sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

Immer wieder Probleme in Grohnde

Derzeit laufe der Betrieb des AKW normal weiter. Es ist nicht die erste Fehlermeldung aus Grohnde: Erst vor zwei Wochen musste das AKW für Reparaturen vom Netz genommen werden. Im Sommer hatte es ebenfalls nach Problemen in Grohnde Streit zwischen E.ON und der rot-grünen Landesregierung gegeben. Dabei ging es um das Wiederanfahren des Atommeilers.

Das Atomkraftwerk bei Hameln läuft seit 30 Jahren und soll nach Plänen der Bundesregierung bis zum Jahr 2021 abgeschaltet werden.

