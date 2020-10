Stand: 21.10.2020 20:32 Uhr Lebensgefahr: Mann sticht im Streit auf Kollegen ein

Bei einem Streit mit einem Arbeitskollegen ist ein 51-Jähriger am Mittwoch in Hannover lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 46-Jähriger gegen 11 Uhr in der Firma im Stadtteil Hainholz auf den fünf Jahre älteren Kollegen eingestochen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht und operiert. Polizisten nahmen den Angreifer fest. Der 46-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Hintergrund des Streits blieb unklar.

