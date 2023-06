Stand: 20.06.2023 21:54 Uhr Landtagsabgeordnete verdienen ab Juli mehr Geld

Niedersachsens Landtagsabgeordnete erhalten ab Juli mehr Geld. Die monatliche Grundentschädigung wird von 7.485 Euro auf 7.635 Euro angehoben. Der Landtag bestätigte die Anhebung um zwei Prozent am Dienstag einstimmig. Grundlage für die Erhöhung ist die allgemeine Einkommensentwicklung im Land. Zudem wird die pauschale Aufwandsentschädigung, die sich an der Preisentwicklung in Niedersachsen orientiert, angehoben - von 1.526 Euro um 7,2 Prozent auf 1.635 Euro. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) und ihre Stellvertreter erhalten höhere Bezüge. Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde, dass Landtagsabgeordnete mehr Unterstützung bei der Wahrnehmung ihres Mandats erhalten. Das Stundenkontingent für Personen, die jedes Landtagsmitglied zu seiner Unterstützung beschäftigen kann, wurde von 50 auf 60 Stunden pro Woche erhöht. In der Begründung heißt es, dass die Arbeitsfähigkeit des Landtags, seiner Fraktionen und seiner Abgeordneten verbessert und an veränderte Anforderungen angepasst werden soll - insbesondere an die fortschreitende Digitalisierung.

