Stand: 21.12.2022 08:51 Uhr Landkreis Hameln-Pyrmont hat Glasfaserausbau selbst umgesetzt

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat den Ausbau von Glasfaser mit 78 Millionen Euro in seinen Gemeinden gefördert. Damit ist der Kreis jetzt Eigentümer von 430 Kilometern Glasfaser für schnelles Internet, sagt Landrat Adomeit. In 60 Ortschaften sei gebaut worden, nur noch einige Straßen in Emmerthal fehlten noch. Das werde bis Ende des Jahres aber auch erledigt sein. Das Netz werde in den nächsten 20 Jahren zunächst verpachtet, das bringe dann wieder Geld in die Kasse zurück. Der Ausbau hat insgesamt vier Jahre gedauert.

